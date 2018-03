US-Außenminister: Tillerson fordert Abzug iranischer Truppen aus Syrien

Amman/LondonUS-Außenminister Rex Tillerson hat nach dem jüngsten Zusammenstoß zwischen Israel und dem Iran in Syrien einen Abzug der iranischen Soldaten aus dem Bürgerkriegsland gefordert. Auch die vom Iran unterstützten Milizen müssten sich zurückziehen, sagte Tillerson am Mittwoch in Jordanien. Die US-Regierung sei besorgt. Ein enger Berater des iranischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei wies Tillersons Forderung umgehend zurück. Die Militärpräsenz seines Landes in Syrien gehe auf eine Einladung der Regierung in Damaskus zurück, sagte Ali Akbar Welanjati der Nachrichtenagentur Isna. Vielmehr müssten diejenigen abziehen, die nicht von der legitimen Regierung eingeladen worden seien.