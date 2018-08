US-Außenminister: Trump sagte Pompeos Nordkorea-Reise nach Anfeindung wohl ab

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat die Nordkorea-Reise seines Außenministers Mike Pompeo einem Zeitungsbericht zufolge wegen Anfeindungen eines Vertreters der Regierung in Pjöngjang abgesagt. Pompeo habe am Freitag einen Brief des Zentralkomitee-Vizevorsitzenden der Regierungspartei bekommen, berichtete die „Washington Post“ am Montag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.