US-Außenminister: Was Tillersons Besuch in der Türkei so explosiv macht

Für Empörung sorgten in Ankara Haushaltspläne des Pentagons, die 550 Millionen US-Dollar für Ausbildung, Ausrüstung und Grenzsicherung in Syrien vorsehen. Davon profitieren, so befürchtet die türkische Regierung, dürfte vor allem die YPG. Außerdem sollen in Syrien und im Irak weiterhin knapp 5800 US-Soldaten verbleiben – obwohl der IS in den beiden Ländern in der Fläche weitgehend besiegt ist.