US-Banken: Das flaue Gefühl bleibt

Diese Zahlen sind ein Warnsignal. Denn eigentlich versuchen Banken es tunlichst zu vermeiden, bei der Zentralbank Kredite aufzunehmen. Das Programm ist in der Branche als „Lender of Last Resort“ bekannt. Es bietet Übernachtkredite an, die Banken nutzen können, um ein Liquiditätsproblem zu lösen. Die Banken hinterlegen Vermögenswerte wie Kredite und Wertpapiere für kurzfristige – in der Regel über Nacht – Bargeldkredite.