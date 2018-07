US-Bauern skeptisch wegen Staatshilfen „Ich will kein Rettungspaket. Ich will handeln“

Vergeltungsmaßnahmen auf Trumps Strafzölle haben zu einem Preisabfall bei Sojabohnen um 18 Prozent geführt. Die Preise für Mais und Schweinefleisch sind seit dem Frühjahr um 15 Prozent eingebrochen. „Ich kann nichts dagegen sagen, dass sie (in der US-Regierung) versuchen, uns zu helfen. Aber wie lange soll das dauern?“, fragte Mark Watne, Präsident des Bauernverbands in North Dakota, dem mehr als 45.000 Mitglieder angehören. „Werden sie uns wirklich eine Lösung beschaffen, die die Lage besser macht?“ „Ein Pflaster heilt keine Erkrankung, aber sie macht sie kurzzeitig besser“, sagte auch Bauer Dave Struthers, der in Iowa Mais, Sojabohnen und Heu anbaut und pro Jahr 6000 Schweine verkauft. „Ich will kein freies Geld. Ich will kein Rettungspaket. Ich will handeln. Handel ist das, was funktioniert“, erklärte Landwirtin Wanda Patsche. In Minnesota baut sie mit ihrem Mann ebenfalls Mais und Sojabohnen an und züchtet Schweine.