US-Besuch von Taiwans Präsidentin China verhängt Sanktionen nach Treffen von Tsai und McCarthy

China hat als Reaktion auf ein Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem US-Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy Sanktionen die Ronald-Reagan-Bibliothek in Kalifornien verhängt. Auch andere Organisationen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und in Asien seien mit Strafmaßnahmen belegt worden, teilte das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten am Freitag mit.