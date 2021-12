US-Botschaft in China: US-Senat unterstützt Nicholas Burns als US-Botschafter in China

Dem erfahrenen Diplomaten wird damit eine zentrale Rolle in den zunehmend angespannten Beziehungen zwischen China und den USA zugedacht. Burns, der sowohl unter demokratischen als auch unter republikanischen Regierungen gedient hat, markiert eine Veränderung in der Rolle des Botschafters in Peking, eine Position, die in letzter Zeit von ehemaligen Politikern und nicht von erfahrenen Diplomaten besetzt wurde. Unklar ist, wann Burns nach China reisen wird.