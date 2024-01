US-Bundesstaat Maine Wahlzettel-Streit bis zur Supreme Court-Entscheidung offen

18. Januar 2024 | Quelle: dpa

Donald Trump möchte erneut Präsident der USA werden. Bild: Bild: dpa

Im Streit über die Teilnahme von Donald Trump an der Vorwahl der Republikaner in Maine wird es in dem US-Bundesstaat keine Entscheidung vor einem erwarteten Urteil des Obersten Gerichts in einem ähnlichen Fall geben.