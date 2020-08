US-Bundesstaat: New York fordert Auflösung der Waffenlobby NRA

Die NRA ist in New York registriert, obgleich sich ihre Zentrale in Virginia befindet. Zeitgleich mit dem Vorgang in New York verklagte auch der Chefjurist des Washingtoner Hauptstadtbezirks die NRA Foundation, eine Stiftung des Verbands. Er beschuldigte sie, der NRA Gelder zugeführt zu haben, um Luxusausgaben von Führungspersonen zu finanzieren.