US-chinesisches Handelsabkommen Der „Phase Eins“-Deal ist nur eine Verschnaufpause

In China ahnt man derweil schon, dass es auch 2020 wieder zu einer Hängepartie mit Washington kommen könnte. „Die beiden Länder versuchen nach vielen Umwegen, ihre Handelsbeziehungen wieder in Gang zu bringen. Dies wird eine Herausforderung, da die Faktoren, die den Handelskrieg ausgelöst haben, nicht verschwunden sind“, hieß es am Mittwoch in einem Leitartikel der parteinahen Tageszeitung „Global Times“.



Bei Chinas Führung hat sich eine klare Meinung verfestigt: Washington geht es demnach um viel mehr als „fairen Handel“. Die alte Weltmacht hat den „Aufsteiger“ China als größte Bedrohung für sich selbst ausgemacht und will das Land so gut es geht daran hindern, noch mehr Boden gut zu machen.