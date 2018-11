US-Demokraten Demokraten wählen Pelosi zur Kandidatin für Vorsitz im Repräsentantenhaus

In den vergangenen Wochen hatten sich einige demokratische Abgeordnete gegen eine erneute Kandidatur Pelosis ausgesprochen und gefordert, sie solle nach mehr als 30 Jahren im Kongress und 16 Jahren an der Spitze ihrer Fraktion Platz machen für jemand Jüngeren. Pelosi stimmte einige Kritiker aber um und wehrte eine größere Revolte so erfolgreich ab.