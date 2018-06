US-Finanzminister: Einschränkungen für Tech-Investitionen sollen laut Mnuchin alle Länder betreffen

Das „Wall Street Journal“ hatte zuvor ebenfalls berichtet, dass die neuen Maßnahmen noch diese Woche vorgestellt werden könnten. Sie sehen den Angaben zufolge vor, dass solche Käufer geblockt werden, die zu mindestens 25 Prozent in chinesischer Hand sind. In dem Handelsstreit wäre damit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die EU und China wollen angesichts sich verschärfender Handelskonflikte gemeinsam für offene Weltmärkte eintreten. Man habe sich darauf geeinigt, das multilaterale Handelssystem zu verteidigen, sagte Chinas Vizepremier Liu He am Montag in Peking nach einem Treffen mit Jyrki Katainen, dem Vizepräsidenten der EU-Kommission.