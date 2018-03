US-Geheimdienstchef Coats: „Zentrum Europas wandert nach Frankreich“

In Zukunft erwarteten die Geheimdienste weitere Versuche Russlands, Mittel- und Osteuropa zu destabilisieren, sagte Coats. Ohne einzelne Länder beim Namen zu nennen, warnte er vor einem demokratischen Niedergang in Osteuropa. Dort würden Institutionen wie die Gerichtsbarkeit und Nachrichtenmedien gezielt angegriffen. Coats war von 2001 bis 2005 US-Botschafter in Deutschland.