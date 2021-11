US-Geldpolitik Die Angst der Fed vor den höheren Zinsen

Zumal auch von den Lohnkosten ein wachsender Aufwärtsdruck auf die Preise ausgeht. Die Stundenlöhne sind zuletzt um etwa 4,5 Prozent höher ausgefallen als vor einem Jahr. Im Gastgewerbe, bei Hotels und Restaurants, stiegen sie mehr als doppelt so stark, das Plus erreichte mit 9,5 Prozent fast zweistellige Dimensionen. Der vielbeachtete Arbeitskostenindex, der neben den Löhnen auch die Lohnnebenkosten wie die Sozialversicherungsabgaben der Arbeitgeber und Bonuszahlungen umfasst, schoss im dritten um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal in die Höhe, so kräftig wie seit 2001 nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Plus bei 3,7 Prozent.