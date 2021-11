US-Gerichtsurteil: Bundesgericht gibt Apotheken Mitschuld an Opioid-Krise in den USA

Ein amerikanisches Bundesgericht hat drei Apotheken-Ketten eine Mitschuld an der Opioid-Krise und deren Folgen im US-Staat Ohio gegeben. Die Apotheken hätten rücksichtslos große Mengen an Schmerztabletten verteilt, erklärten die Geschworenen am Dienstag. Das Urteil könnte richtungsweisend für Städte und Gemeinden in den USA sein, die Apotheken für ihre Rolle in der Opioid-Krise zur Verantwortung ziehen wollen.