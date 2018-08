US-Handelsministerium: Rund 22.000 Anträge auf Ausnahmen von US-Strafzöllen

Das US-Handelsministerium will binnen 90 Tagen über Anträge entscheiden. Aktuell liegen zahlreiche Anträge des deutschen Automobilzulieferers Schaeffler vor. Aber auch Mittelständler wie Witzenmann, ein Spezialist für flexible Metallteile aus Pforzheim, wollen künftig ihre Produkte ohne Aufschlag in die USA einführen. Die Anträge zeigen, wie komplex Lieferketten sind. So fordert der US-Zulieferer Banner Industries, der für Halbleiterhersteller wie Intel und Samsung arbeitet, eine Ausnahme von den Strafzöllen. Banner bezieht Produkte vom deutschen Zulieferer Dockweiler, der wiederum US-Stahl bearbeitet. In den USA seien Produkte dieser Qualität nicht zu erhalten, schreibt Banner Industries in seinem Antrag.