US-Handelspolitik: Republikanern droht Stimmenverlust durch Landwirte

JamestownDie demokratische Senatorin Heidi Heitkamp aus North Dakota weiß, dass man einem geschenkten Gaul auch in der Politik nicht ins Maul schauen darf. In ihrem Bundesstaat - 755.000 Einwohner, eher ländlich - gewann Donald Trump 2016 zwar mit 36 Prozentpunkten Vorsprung, was ihren Sitz zu einem der wichtigsten Ziele seiner Republikaner bei der Kongresswahl im November macht. Aber der eskalierende Handelsstreit des Präsidenten mit China könnte die Farmer dort hart treffen. „Wir würden einen Handelskrieg nicht überleben“, sagte Heitkamp jüngst vor einem Treffen mit Unternehmerinnen in Jamestown, einer Stadt mit 16.000 Einwohnern. Sie bittet um Stimmen.