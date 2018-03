US-Handelspolitik: Trumps gefährliches Spiel mit den Importzöllen

Doch die provokante Ansage kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass abseits von scharfen Drohungen vieles weiter ungewiss ist. Fast eine Woche ist es her, dass Trump die Welt mit seiner Ankündigung schockierte: Mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent will er Stahleinfuhren belegen, Aluminiumimporte mit zehn Prozent. Die möglichen Auswirkungen werden heute auch auf der Handelsblatt-Stahltagung diskutiert.