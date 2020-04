US-Hilfsschecks Donald Trump: Marketing auf Nothilfe-Schecks

Trumps Name auf den Schecks ist nichts anderes als Wahlkampf. Zwar ziert Regierungsschecks immer auf die Unterschrift eines Offiziellen, doch Trump ist für diese Aufgabe gar nicht zeichnungsberechtigt. Stattdessen wird sein Name gemeinsam mit den Worten „Economic Impact Payment“ in der Betreffzeile erscheinen – also dort, wo theoretisch jeder Blödsinn stehen kann. Für die Zahlungen ist der Name des Präsidenten also völlig überflüssig. Im besten Fall.