US-Immobilien: New Yorks Bürgermeister rügt Kushner Firma

New YorkIn einen Skandal um mutmaßlich gefälschte Bauanträge des Immobilienkonzerns von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat sich New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio eingeschaltet. Auf Kushner Companies könnte ein „Problem zukommen“, falls sich zeigen sollte, dass sie gegenüber der Stadtverwaltung falsche Angaben zu Mietpreisbindungen in Wohnungen gemacht habe, teilte de Blasio am Montag mit.