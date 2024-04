US-Industrie Erstes Wachstum seit anderthalb Jahren

Die US-Industrie ist erstmals seit anderthalb Jahren wieder gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex stieg im März um 2,5 auf 50,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Damit liegt das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer erstmals seit September 2022 wieder über der Marke von 50, ab der es ein Wachstum anzeigt. Das kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 48,5 Zähler vorhergesagt.