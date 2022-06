US-Inflation Inflation in den USA steigt auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren

Die Inflation in den USA zieht überraschend wieder an und klettert auf den höchsten Stand seit Dezember 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Mai auf 8,6 von 8,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Experten hingegen hatten mit einer Stagnation gerechnet. „Das sollte der Inflationsgipfel sein“, sagte Analyst Bastian Hepperle von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Die Inflationsrate bleibe vorerst aber sehr hoch. LBBW-Experte Dirk Chlench sieht die Daten als Beleg dafür, „dass es für die US-Notenbank höchste Eisenbahn wird, ihren geldpolitischen Kurs beherzt zu straffen“.