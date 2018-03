US-Infrastruktur: Warum Trumps Billionen-Programm eine Mogelpackung ist

Teile des Pakets kommen gut an. Vor allem die angedachte Beschleunigung von Genehmigungsverfahren halten Wirtschaftsverbände für überfällig. „In diesem Land liegen Tonnen von Geld rum. Wir müssen es nur leichter machen, in Gebäude, Brücken, Flughäfen zu investieren“, so Tom Donohue, Präsident der US Chamber of Commerce. Fünf Jahre dauere es durchschnittlich, um den Bau einer Straße zu realisieren, kritisiert er. „Das Empire State Building haben sie damals in eineinhalb Jahren hochgezogen.“