US-Justiz Anklage gegen Verdächtigen in US-Geheimdienstskandal erhoben

16. Juni 2023 | Quelle: dpa

Diese Gerichtszeichnung zeigt Jack Teixeira (r) vor dem US-Bezirksgericht in Boston. Bild: Bild: dpa

Zwei Monate nach seiner Festnahme ist gegen den Verdächtigen im US-Geheimdienstskandal Anklage erhoben worden. Eine Geschworenenjury auf Bundesebene legte dem Militärangehörigen Jack Teixeira zur Last, in sechs Fällen geheime Informationen zur Landesverteidigung vorsätzlich aufbewahrt und weitergegeben zu haben, wie das Justizministerium in Washington mitteilte.