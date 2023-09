US-Justiz Kapitol-Sturm: 17 Jahre Haft für „Proud Boys”-Anführer

01. September 2023 | Quelle: dpa

Anhänger von Donald Trump stürmen das US-Kapitol. Bild: Bild: dpa

Einer der Anführer der rechtsradikalen „Proud Boys” („Stolze Jungs”) ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol in Washington laut Medienberichten zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundes-Bezirksgericht in Washington verhängte die Strafe gegen Joseph Biggs unter anderem wegen „aufrührerischer Verschwörung” im Zusammenhang mit der Attacke auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Januar 2021.