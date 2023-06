US-Justiz Neue Anklage gegen Trump: Jetzt wird’s ernst

Diese Pose hat Trump in der Vergangenheit oft geholfen. Die Anklage in New York etwa brachte seiner Kampagne einen enormen Spenden-Schub. Und natürlich Aufmerksamkeit. Die wird Trump in den kommenden Tagen angesichts der Anklage mehr als genug bekommen. Am Dienstag soll er in Miami einem Haftrichter vorgeführt werden, schrieb Trump. Es dürfte ein Spektakel werden. Und in solchem Chaos fühlt sich Trump traditionell sehr wohl. Eine große Sache ist die Anklage damit in jedem Fall.



