US-Justiz New Yorker Staatsanwalt wehrt sich gegen Absetzung durch Trump-Regierung

Der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman will gegen den Willen der Regierung von US-Präsident Donald Trump im Amt bleiben. In einer Erklärung vom Freitagabend (Ortszeit) widersprach er dem US-Justizministerium, das zuvor seine Ablösung mitgeteilt hatte. Berman hat auch gegen Mitarbeiter Trumps ermittelt.