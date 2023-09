US-Justiz Trump-Berater wegen Missachtung des Kongresses verurteilt

08. September 2023 | Quelle: dpa

Peter Navarro, dem einstigen Berater von Ex-US-Präsident Trump, drohen zwischen 30 Tagen und einem Jahr Haft. Bild: Bild: dpa

Der einstige Berater von Ex-US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, ist vor einem Bundesgericht in Washington wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden. Das meldeten US-Medien übereinstimmend. Die Geschworenen befanden den 74-Jährigen demnach für schuldig, weil er sich weigerte, Dokumente herauszugeben und vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 auszusagen. Ein Strafmaß soll erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. In beiden Punkten drohen ihm jeweils zwischen 30 Tagen und einem Jahr Haft.