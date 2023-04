US-Justiz Trump in New York wegen Geschäftspraktiken befragt

14. April 2023 | Quelle: dpa

Die Autokolonne des ehemaligen US-Präsidenten Trump trifft vor dem Gebäude der Generalstaatsanwältin in New York ein. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York zu seinen Geschäftspraktiken befragt worden. Mit Autokolonne kam der 76-Jährige TV-Bildern zufolge am Donnerstag zum Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James in Manhattan.