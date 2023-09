US-Justiz Trump: Selbstbegnadigung „sehr unwahrscheinlich”

18. September 2023 | Quelle: dpa

Gegen Ex-Präsident Donald Trump laufen mittlerweile vier strafrechtliche Verfahren. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat offen gelassen, ob er sich im Falle einer Verurteilung nach einem möglichen Wiedereinzug ins Weiße Haus selbst begnadigen würde. „Oh, ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich. Was - was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht”, sagte Trump in einem am Wochenende ausgestrahlten Interview des Senders NBC News.