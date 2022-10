US-Justiz Trump-Verleumdungsstreit: Berufungsgericht setzt Anhörung an

26. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Autorin E. Jean Carroll steht vor dem Obersten Gerichtshof in New York. Bild: Bild: dpa

Im Rechtsstreit nach einem Vergewaltigungsvorwurf gegen Ex-Präsident Donald Trump will sich ein Berufungsgericht im Januar mit einer zentralen Frage für das Verfahren beschäftigen. Es geht darum, ob er die Anschuldigung im Rahmen seines Jobs als US-Präsident zurückwies. Das Gericht in der Hauptstadt Washington setzte gestern eine mündliche Verhandlung zu dem Thema für den 10. Januar an.