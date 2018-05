US-Justizministerium: Trump fordert Untersuchung zu angeblicher FBI-Spionage seiner Wahlkampagne

New YorkDer US-Präsident Donald Trump holte am Sonntag zum verbalen Rundumschlag aus. Der Republikaner verkündete per Twitter, dass er eine Untersuchung verlangt, ob das FBI oder das US-Justizministerium seine Präsidentschaftskampagne im Jahr 2016 aus politischen Gründen ausspioniert hat - und ob diese Überwachung von Mitgliedern der Obama-Regierung angeordnet wurde. Das US-Justizministerium soll diesen Vorwürfen nun auf den Grund gehen.