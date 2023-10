US-Kongress Amerikas Blockade zur Unzeit

Doch genau das bräuchte es gerade. In einem Monat läuft die Finanzierung für den Bundeshaushalt aus. Verabschiedet der Kongress bis dann kein Ausgabengesetz, steht die Regierung still. Auch sind die USA derzeit kaum in der Lage, neue Unterstützung für die Ukraine und Israel bereitzustellen, da auch hier der Kongress ab einem gewissen Punkt zustimmen muss. Derzeit machen Meldungen die Runde, dass das Weiße Haus bereits am Freitag ein weiteres Hilfspaket für Kiew und Jerusalem im Umfang von mindestens 100 Milliarden Dollar beantragen will, um die Verbündeten für den Rest des Jahres finanziell zu unterstützen. Die Republikaner im Senat haben bereits ihre Zustimmung signalisiert, doch das Repräsentantenhaus ist ohne Sprecher handlungsunfähig.