US-Kongress: Umstrittener US-Abgeordneter Santos verzichtet auf Sitze in Ausschüssen

Der republikanische US-Abgeordnete George Santos will wegen der falschen Angaben in seinem Lebenslauf vorerst auf seine zwei Ausschussposten verzichten. Das sagte Santos Parteikollegen am Dienstag und kündigte eine Erklärung an. Einen Tag zuvor hatte er sich mit dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen.