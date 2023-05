US-Kongress: US-Ausschuss macht Weg für Abstimmung über Schuldenobergrenze frei

Der hart erkämpfte Kompromiss im Schuldenstreit zwischen der US-Regierung und den Republikanern hat am Dienstag eine erste Hürde genommen. Das von den Republikanern kontrollierte sogenannte House of Representatives Rules Committee stimmte mit 7:6 Stimmen dafür, den Gesetzesentwurf zur Aussetzung der Schuldenobergrenze von derzeit 31,4 Billionen Dollar am Mittwoch der gesamten Kongresskammer zur Abstimmung vorzulegen. Einige der Erzkonservativen unter den 13 Mitgliedern des Ausschusses hatten zuvor angekündigt, sie wollten die Vorlage torpedieren.