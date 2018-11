US-Kongresswahlen Demokrat Gillum gesteht Niederlage bei Gouverneurswahl in Florida ein

Tallahassee Der demokratische Gouverneurskandidat im US-Staat Florida, Andrew Gillum, hat seine Niederlage eingestanden. In einem Facebook-Live-Video am Samstag gratulierte er seinem republikanischen Rivalen Ron DeSantis. Er werde auch in Zukunft politisch aktiv bleiben, sagte der Bürgermeister von Tallahassee. „Der Kampf für Florida geht weiter“.