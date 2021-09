US-Konjunktur: Arbeitslosigkeit und Handelsdefizit in den USA sinken

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit Mitte März 2020 gesunken. Vergangene Woche stellten 340.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze - 14.000 weniger als in den sieben Tagen zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 345.000 gerechnet.