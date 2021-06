US-Konzern: EU-Kommission nimmt Ermittlungen gegen Facebook auf

Das 2016 eröffnete Marktplatz-Geschäft, das komplett in das Netzwerk integriert ist, zählt inzwischen 800 Millionen Nutzer in 70 Ländern, die über die Plattform Waren kaufen und verkaufen. Der US-Konzern erklärte, vollumfänglich mit den Behörden in Brüssel wie auch Großbritannien zu kooperieren, um zu zeigen, dass die Vorwürfe „unbegründet“ seien.