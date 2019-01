US-Mauerstreit Trump kündigt „wichtige Bekanntgabe“ zum Shutdown an

Aus demokratischen Beraterkreisen verlautete, die Demokratische Partei biete in neuen Ausgabengesetzentwürfen Hunderte Millionen von Dollar für einen stärkeren Grenzschutz, aber keine Mittel für die Mauer.



Die Bekanntgabe wäre die erste große Maßnahme von Trump im Zusammenhang mit der Beschränkung des Regierungsbetriebs seit dem 8. Januar, als er in einer Ansprache an die Nation für seine Grenzmauer argumentierte. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, wollte nicht über den Inhalt sprechen. Trump werde „weiterhin nach der Lösung suchen“, um eine von der Regierung als solche dargestellte „humanitäre und nationale Sicherheitskrise an der Grenze“ zu beenden.



Sanders betonte die Bedeutung einer Frist für die Bearbeitung von Gehaltschecks, die am Dienstag ansteht. Dann muss die Regierung entscheiden, ob Arbeiter am Zahltag am Freitag wieder kein Gehalt bekommen.