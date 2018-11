US-Medien Trump schlägt „weltweites Netzwerk“ gegen CNN vor

New York US-Präsident Donald Trump hat ein „eigenes weltweites Netzwerk“ gegen CNN vorgeschlagen. Damit solle ein Gegengewicht zu international vom Sender verbreiteten Nachrichten geschaffen werden, twitterte Trump am Montag. CNN „hat eine mächtige Stimme und stellt die Vereinigten Staaten in einer unfairen und falschen Weise dar“, ergänzte er. „Da muss man etwas tun.“ Mit „unserem eigenen weltweiten Netzwerk“ solle „der Welt gezeigt werden, wie wir wirklich sind. großartig!“, schrieb Trump.