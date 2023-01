US-Medienberichte Geheime Dokumente aus Bidens Vize-Zeit in Büro entdeckt

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Fund von Dokumenten in US-Präsident Joe Bidens Büroräumen könnte angesichts der Untersuchungen gegen Donald Trump eine brisante Entwicklung darstellen. Bild: Bild: dpa

In einem Büro von US-Präsident Joe Biden sollen Medienberichten zufolge geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden sein. Die Dokumente seien beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in der US-Hauptstadt Washington im November gefunden worden, berichteten gestern unter anderem die US-Sender CBS und CNN.