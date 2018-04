US-Militär: Trump musste laut Macron zum Verbleib in Syrien überredet werden

Seit dem vergangenen Jahr ist die Arbeitslosenrate in Frankreich von zehn auf 8,9 Prozent gesunken. Für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wird ein Wachstum von zwei Prozent erwartet, und unter Macron blieb das Haushaltsdefizit Frankreichs erstmals in zehn Jahren in den Vorgaben der Europäischen Union. Trotz landesweiter Proteste versprach der Präsident in der vergangenen Woche, bei seinen Reformen zu bleiben: „Denn die Welt um uns herum nimmt an Fahrt auf.“