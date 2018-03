US-Militär: US-General überprüft Sicherheitslage in Afghanistan

Die Taliban hatten von 1995 bis zur US-geführten Intervention 2001 in weiten Teilen Afghanistans regiert. Seit der Umwandlung des Nato-Kampfeinsatzes in eine Beratungs- und Trainingsmission Ende 2014 weiten sie ihren Einflussbereich wieder aus. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat hat am Hindukusch Fuß gefasst. Präsident Aschraf Ghani hatte den Taliban vor drei Wochen ein Friedensangebot gemacht.