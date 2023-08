US-Militär: USA baut Zusammenarbeit mit Verbündeten wegen nordkoreanischer Raketenstarts aus

Neben dem Informationsaustausch üben die Streitkräfte der USA, Japans und Südkoreas auch regelmäßig die Abwehr von Angriffen. Bei dem Manöver am Mittwoch in Südkorea flog nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul ein B-1B-Langstreckenbomber zusammen mit südkoreanischen FA-50-Jets und amerikanischen F16-Jets. In Japan nahmen zwei B-1B der US-Luftwaffe an Manövern mit zwölf japanischen Kampfflugzeugen und vier F15-Kampfjets der USA teil, wie das japanische Verteidigungsministerium mitteilte.