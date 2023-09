US-Notenbank: Die Fed steht vor schwierigen Zeiten

Noch ist das nicht der Fall, auch wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten etwas abgekühlt hat. In den drei Monaten bis August lag der Beschäftigungszuwachs im Schnitt nur bei 150.000 Personen. Anfang 2022 hatte das monatliche Beschäftigungsplus noch rund 500.000 Personen betragen. Zudem meldeten die Unternehmen im Juli nur noch 8,8 Millionen offene Stellen, zu Beginn des Zinserhöhungszyklus der Fed im März 2022 waren es 12 Millionen gewesen. Die sinkende Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften verringert den Spielraum der Arbeitnehmer in den Lohnverhandlungen und wirkt so der Gefahr von Zweitrundeneffekten auf die Preise entgegen.



Lesen Sie auch: Erst Inflation, dann Deflation?