US-Notenbank Fed bleibt bei großen Anleihenkaufprogramm

Das Programm galt als erfolgreicher Stabilisator der wirtschaftlichen Lage in den USA. Und der war nötig. Auch wenn das Wachstum im dritten Quartal 2020 wieder deutlich anzog, hängt das amerikanische BIP derzeit immer noch unter dem Niveau von vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit lag im November bei 6,7 Prozent – fast doppelt so hoch wie noch im Februar. Seit dem Sommer sind acht Millionen Amerikaner in die Armut abgerutscht. Hilfe wird also dringend benötigt. Und außer der Fed kamen nicht viele Stellen in Frage, um sie zu leisten. Dies ist auch die Folge des blockierten politischen Systems der USA. Der Kongress hat seit dem Frühjahr kein umfangreiches Hilfspaket mehr auf den Weg gebracht. Zwar verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass demnächst doch noch ein Unterstützungsgesetz verabschiedet werden könnte, doch der Umfang dürfte deutlich niedriger ausfallen, als es Experten für notwendig halten. Entsprechend blieb der Federal Reserve kaum etwas anderes übrig, als im großen Stil aktiv zu werden. Neben einer konsequenten Nullzinspolitik verhinderte wohl vor allem das Anleihenkaufprogramm schlimmeres. Zusätzlich setzte die Notenbank separate Programme auf, um Kredite an Bundesstaaten, Städte und Unternehmen vergeben zu können. Einige dieser Maßnahmen werden zum Jahresende auslaufen. Powell betonte, die Politik könnte sie verlängern, machte aber auch deutlich, dass er diese Instrumente „zurück in den Werkzeugkasten“ legen wolle, sobald der pandemiebedingte Wirtschaftsabsturz beendet sei.