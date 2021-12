US-Notenbank Fed plant drei Zinserhöhungen für 2022

„Eine durch historisch hohe Staatsschulden angefachte Nachfrage trifft auf ein durch Lieferengpässe eingeschränktes Angebot. Dieser Mix ist hochinflationär, so dass die Geldpolitik nun gegensteuern muss.“ LBBW-Analyst Elma Völker sieht in den neuen Leitzinsprojektionen, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis auch die Leitzinsen wieder zu steigen beginnen. „Wir rechnen derzeit mit einer ersten Zinsanhebung um die Jahresmitte 2022. Es könnte sogar noch zügiger gehen, falls die Inflationsängste bis zum Frühjahr weiterwachsen“.



