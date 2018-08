US-Pastor Andrew Brunson: Türkischer Botschafter trifft sich mit Trump-Berater

WashingtonInmitten der diplomatischen Krise hat sich der türkische Botschafter in den USA am Montag in Washington mit einem Vertrauten von US-Präsident Donald Trump getroffen. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton sei mit Botschafter Serdar Kilic auf dessen Wunsch hin zusammengekommen, sagte eine Sprecherin des US-Präsidialamtes am Montag. Dabei sei es um die Festsetzung des US-Pastors Andrew Brunson und den Zustand der beiderseitigen Beziehungen gegangen.