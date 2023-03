US-Politik Gouverneur DeSantis greift Trump an: „Kein tägliches Drama”

22. März 2023 | Quelle: dpa

Der Republikaner Ron DeSantis stichelt gegen Donald Trump. Ihm werden große Chancen als Präsidentschaftsbewerber nachgesagt. Bild: Bild: dpa

Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis geht seinen parteiinternen Konkurrenten, Ex-US-Präsident Donald Trump, nach längerer Zurückhaltung nun offensiv an. In einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan, das am Dienstagabend veröffentlicht wurde, bedachte DeSantis seinen Parteikollegen gleich mit diversen Seitenhieben.