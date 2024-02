US-Politik Republikaner McConnell will von Spitzenamt zurücktreten

28. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Republikaner Mitch McConnell will im November von seinem Spitzenamt im US-Senat zurücktreten. Bild: Bild: dpa

Der Republikaner Mitch McConnell will im November von seinem Spitzenamt im US-Senat zurücktreten. „Eines der am meisten unterschätzten Talente im Leben ist es, zu wissen, wann es Zeit ist, zum nächsten Kapitel des Lebens überzugehen”, sagte der 82-Jährige im Senat. Es sei Zeit für eine neue Generation in der Führung, sagte McConnell weiter. Er sitzt seit rund zwei Jahrzehnten als Senator in der Parlamentskammer und ist aktuell Minderheitsführer der Republikaner.